Dr.東：夜尿頻生或是心臟衰竭警號　醫生籲年輕已要慎防三高問題

長夜漫漫未能安睡，不時要起床痾夜尿，是不少中老年男士的悲歌。不少人都以為有夜尿僅是泌尿系統問題，甚至不以為然而未有求醫。有心臟科醫生表示，夜尿有機會是心臟衰竭的先兆，到晚期時心臟日益積弱，無力泵血到腎臟，以致無法小便排水，腳腫甚至全身水腫，需服用去水丸協助排尿。心臟衰竭成因之一的冠心病愈趨年輕化，本港15至24歲人士發病率在10年間上升10%。

有國際文獻顯示，多達57%的心臟衰竭患者有膀胱過度活躍症的情況。香港心臟專科學院代表陳良貴醫生解釋，心臟衰竭患者的心臟機能減弱，無力泵血至全身，腎臟血管的血流量減少，令病人難以排尿去水。病人平躺時，血液較易運行，身體便會借機排出多餘水分，以致夜間有尿頻問題。惟至後期心臟機能日漸惡化，連平躺亦無法排尿，便會腳腫，甚至是全水腫，亦伴隨氣促、運動量下降等，嚴重者甚至會在睡夢中喘醒。

心臟衰竭非常普遍，全球每5人便有1人出現心臟衰竭，絕不能掉以輕心。陳指心臟衰竭只是一個統稱，常見成因包括冠心病令心血管栓塞，而在2000年至2009年的10年間，冠心病亦有年輕化趨勢，15至24歲的年輕人中，發病率大幅上升10%，其他原因包括心律不正、心瓣毛病，而全球大流行的新冠肺炎亦有機會導致心肌炎，誘發心臟衰竭。

陳表示，治療心臟衰竭首是要改善生活習慣，例如每天飲1至1.5公升水、作息定時、定期檢查「三高」問題，醫生亦會處方針對心臟衰竭藥物，包括新配方組成藥物沙庫巴曲(Sacubitril)或纈沙坦(Valsartan)等，協助排出水分。他坦言，心臟衰竭難靠藥物斷尾，初期只能靠藥物控制病情，病情到了晚期便需考慮做「通波仔」手術或心臟移植。

為響應下周二（29日）的世界心臟日，本報與香港心臟專科學院合作，連續四天推出心臟系列報道，分享日常保護心臟知識。

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