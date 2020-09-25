港府懶理英國爆疫下月始收緊入境措施　專家轟勿再拖

防疫工作經常被批評後知後覺的港府，昨日(24日)終宣布會將英國列入高風險地區，由下周四(10月1日)起從英抵港人士須持72小時有效無染疫證明，及已預訂本港酒店作檢疫的證明方可登機。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早(25)在電台節目表示，有關措施應即時推行，呼籲不要再拖，又指目前法國、西班牙及意大利等歐洲國家的疫情正不斷上升，促港府將相關地區同列高風險。

本港昨日新增個案中再錄得1宗由英國輸入，曾表示，當局應留意抵港人士的檢疫安排，例如是否能集中相關人士在一些地點進行檢疫，以免在不同地方檢疫會把病毒擴散入社區。他亦認為，政府應考慮徵用某些酒店集中檢疫，最理想的做法是相關人士單獨檢疫，不與家人同住。

對於本港疫情有所緩和，曾估計確診數字會維持多1至2星期，希望下月初至下月中可出現零確診。另外，他呼籲在中秋及十一假期期間，市民的群眾活動可免則免，而待確診數字錄得零個案後，政府可考慮放寬4人禁聚令。