最低工資勢凍薪　工會斥變相減薪促加至39.3元

最低工資委員會正檢討來年的法定最低工資水平，惟消息指經過兩輪談判後仍未達共識，導致明年最低工資或迎來首次凍薪，維持現時37.5港元水平。工業總會名譽會長郭振華今早(25日)在電台節目表示，經濟存在不確定因素，目前處於困難時期，數據反映明年經濟未必可即時逆轉，仍要繼續捱，一旦上調最低工資水平將打擊企業信心，強調需保持低收入家庭的工作機會，又認為當經濟好轉時，市場將自然調節薪金。

工聯會理事長黃國今日(25日)電台節目表示，有關結果出乎意料之外，指若連同通脹計算，凍薪即變相減薪，認為難以接受，要求最低工資的水平能夠追到通脹，增加至39.3港元。

工聯會陸頌雄亦批評資方「輸打贏要」，強調委員會應以數據為依歸，過去2年通脹為4.8%，並非通縮時期，不接受凍結工資水平。他指，目前經濟環境艱難，但不應將責任推至無議價能力的基層勞工，強調立法原意是維持員工最基本生活，加上涉及的員工數目及工資少，質疑商界誇大說法，認為政府應積極游說商界接受溫和合理加價，或直接訂出加幅。