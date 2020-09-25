迪士尼今重開新城堡首亮相　粉絲興奮變身「米妮」撐場

新冠肺炎疫情以來，曾兩度關閉的香港迪士尼樂園於今天(25日)重開，而擴建後計劃於本年底開幕的「奇妙夢想城堡」亦首次向公眾亮相。樂園今早10時正式開放，開門前已有一眾粉絲急不及待排隊等候進場，更有粉絲穿着迪士尼卡通造型服裝入場，高呼期待已久，最開心看到拆除圍欄後加建的城堡；亦有家長帶同子女入場「解悶」，指每人都戴備4個口罩作後備。

重開的第一日，樂園做好一切防疫措施，包括在入口處設置了體溫監測站，並在排隊處劃出標示指示市民4人一組隔開企，入口處亦設置酒精搓手液予賓客消毒，而迪士尼朋友合照體驗則會以自拍的新形式進行。其中，計劃於今年內開幕的「奇妙夢想城堡」擴建工程基本完成，現場所見，全新城堡附近的圍板已拆除，比以往更高更宏偉，塔頂顏色繽紛，粉藍色、粉紅色及金色相間，顯得富麗堂皇。

身穿全套米妮服裝、頭箍，連口罩也是米奇圖案的迪士尼忠實粉絲林小姐，今早提前1小時到樂園排隊入場。她指對重開感到十分雀躍，一早已請假並上網預約首日入場，對上一次重開也有進場，期待能看到樂園重開的第一刻，最希望見到拆除圍欄後加建的城堡，搶先與城堡合照。

黎太帶同4歲女兒一同前來，她說女兒非常喜愛迪士尼，購買了年票的她們每月都會前來一次，但樂園關閉加上停課，小朋友已在家中悶了多時，對樂園重開感到開心，希望能帶小朋友前來「解解悶」，已準備4個口罩作後備，以防天熱出汗弄濕口罩。

張小姐與英籍男友帶同最愛的迪士尼公仔一起前來，張小姐表示，兩次重開都有前來，曾去過日本迪士尼，但仍較鍾情香港迪士尼，因迪士尼朋友與客人互動體驗更好。而對於政府早前宣布不延長迪士尼二期用地認購權的決定，她感到些少失望，希望能給予香港迪士尼擴建機會。