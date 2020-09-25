政府嗌窮　無意推第三輪保就業　講明全民派錢無可能

新冠肺炎疫情嚴重衝擊香港經濟，失業率更飆升至6.1%，立法會財務委員會今早(25日)召開會議，審理涉款240億港元的第三輪防疫抗疫基金，惟多名民主派議員將注意力放在12名潛逃港人身上，要求政府接見家屬和協調12人回港接受法庭審理。此外，亦有議員關注愈來愈嚴峻的失業問題及再次全民派錢的可能性，又指今次支援重災行業的金額太少，僅涉及45億港元。勞工及福利局長羅致光透露，第二期保就業計劃在11月結束後，暫時沒有計劃再延長。

早前有12名身負刑案的港人欲潛逃台灣，惟偷渡期間於內地海域被廣東省海警拘捕並被扣查，多名民主派議員在會上要求政府承諾接見12港人家屬，又引用調查，指有60%市民認為政府應出手幫助他們。

至於議員容海恩和鄭泳舜均關注本港的失業問題，直指目前使用的「延長綜援計劃」和「特別・愛增值計劃」等支援就業不足和失業人士的措施成效不足，因距離疫情開始至今，本港已增加12萬人失業和3倍打工仔開工不足，加上社會對領取綜援人士有污名化、愛增值計劃因疫情而一度暫停上課等，狠批目前尚有很多有需要的市民未能申請援助。

另外，也有議員關注購買新冠肺炎疫苗的詳情，及表達要求再次全民派錢和推出第3輪保就業計劃的訴求，以及質疑政府為何對明日大嶼解決房屋問題死心不息。

政務司司長張建宗回應時表示，對於12港人和家屬的問題，政府會按一貫安排處理，又指已在會上多次就同樣問題答覆，認為不斷重複回答沒有意思。至於全民派錢和第3輪保就業計劃方面，張稱，基於要維持公共財政穩健和為冬季第4波疫情預留金額應對，政府要針對性用得其所，故有關建議是不可能。

張又說，政府對於明日大嶼計劃「十劃都未有一撇」，指大家過慮。勞工及福利局局長羅致光則重申，有需要的市民可申請延長綜援計劃，又指現在已增加50%市民申請計劃。而食物及衞生局局長陳肇始則謂，政府目前有與部分藥廠磋商並簽訂協議，指主要視乎科學數據建議而選擇藥廠，又表示有參與疫苗全球獲取機制，以期讓本港市民每人都有疫苗使用。