女童率友毆舊愛除褲拍照　16歲男被告今判12個月感化

13歲女童經社交媒體認識16歲少年後與他成為戀人，並把自己多幀裸照傳送予他。惟兩人分手後，少年卻因貪玩把女童的裸照發送予同學。女童得悉後大感困擾，遂夥同朋友相約少年外出，期間對少年掌摑兼拳打腳踢，更「以牙還牙」要求少年脫褲讓她拍照，再將下體照傳給朋友觀賞，女童及其6名朋友事後被捕，而女童及其中4人早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，案中16歲的第5男被告今早(25日)在屯門法院被判12個月感化。

辯方求情稱，被告現任職洗車工人，因一時衝動愚蠢才犯案，明白到不可用暴力解決問題，願意在感化期間遵守宵禁等條件。裁判官直言事主的行為不對，會令相中人受到很大傷害，行為不道德，又認為被告等人糾黨打事主，行為與黑社會無異。裁判官認為將裸照傳給事主的女童亦有責任，慨嘆現今的男女，「依家係情侶，下一刻可能已分手」，故女童亦不應輕易將照片傳給他人。

裁判官勸勉被告，若想在友儕間抬起頭，便應好好做人和工作，不應用此方法，最終判他12個月感化。裁判官明言，即使現在判他感化，上訴庭也有機會認為判刑不合適，叮囑被告珍惜機會。

案情指，13歲女首被告於去年9月，得悉Ｘ將她拍不到樣貌的裸照傳給他人，遂與其他被告於同月7日相約Ｘ到天水圍見面。Ｘ雖有叫朋友陪同和向首被告道歉，但首被告等人情緒激動，與其他被告一同毆打Ｘ。期間有被告叫Ｘ脫褲，讓首被告對其下體拍照，首被告把照片傳予他人。Ｘ把事件告知母親，其母報警處理。