涉雷射筆射警車判脫罪　官指女文員自招嫌疑拒批訟費申請

年輕女文員被指在在葵涌警署外，用雷射筆照警車內的警員，因而被控一項管有攻擊性武器罪，她否認控罪，經審訊後案件今(25日)在西九龍法院裁決。裁判官指事發時附近沒有示威，被告裝束亦與一般文員無異，不相信被告有預謀照射警員。由於控方未能證明被告傷人意圖，故裁定被告罪名不成立，但認為她自招嫌疑，拒絕被告訟費申請。

24歲被告王海嵐，報稱任職文員。她被控於2019年8月30日，在葵涌新葵芳花園外管有一支雷射筆。控方案情指，當日凌晨12時許，警車自葵涌警署駛出時，有綠色光束射進警車，坐在車廂中排的警員被射中。警誡下被告回應說：「我都知照警察唔啱，我下次唔敢喇」。

拘捕被告的女警審訊時承認忘記在搜出雷射筆後即時警誡被告。裁判官認為女警做法有違查問規則，對被告造成不公，早前已剔除被告所作之招認。被告庭上自辯時則指，工作中會使用到雷射筆，事發時正與男友散步。

裁判官今裁決時指，案中警車正在移動，車窗亦裝有鐵絲網，被告不會看到車內有警員，遑論瞄準警員並作傷害。當時現場一帶沒有示威，而涉案警車只是剛巧經過，不相信被告有預謀攜帶雷射筆射警。考慮到被告的住所就在附近，其當時裝束無異於一般文員打扮，認為被告的解釋合理，裁定被告罪名不成立。