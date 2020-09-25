政府刊憲修訂東廊工程擬增行車線　區議員批當局錯估繞道成效

通車逾1年半的中環灣仔繞道再有新修訂。政府提出在繞道北角段連接路及東區走廊連接路美化工程，但因需要削減東廊行車線去興建花槽，引起當區居民及區議員強烈不滿，政府早前終「跪低」並提出優化方案。政府今(25日)刊憲並公布最新修訂方案，建議在東廊東西行線增設行車線，並在東行線興建高架行車道，有區議員批評政府當初錯估繞道成效，欲削東廊行車線，導致現時要不斷修改。

新修訂方案下，除增加行車線等外，亦會取消原有永久封閉並拆卸西行線一段現有高架行車道的建議，改為暫時封閉並重建西行線該段高架行車道，另會在東西行線一段興建半開放式隔音罩。運輸及房屋局稱在施工期間，會視乎情況另行提供臨時通道和實施臨時改道安排。

事實上，繞道東廊連接路工程在區議會備受爭議，運輸及房屋局今年3月曾向東區區議會交通及運輸事務委員會提交優化方案，並承諾會在今年第3期刊憲落實，會上亦披露當時花槽興建工作其實已完成25%。該委員會主席梁兆新表示，區議會意見清晰一致要求增加東廊行車線，認為中環灣仔繞道未能顯著疏通東區走廊的交通需求，批評政府錯估形勢。他又認為該局前期工作準備不理想，導致花槽「起完又拆」，又要求局方可盡快進行今次新修訂的工程，以便車輛日後來往港島區。

此外，政府今亦刊憲建議金鐘廊重建計劃下的道路工程，包括興建多條高架行人道連接海富中心、添馬天橋及其他高架行人道系統等；又提出改善香粉寮一帶道路改善工程，包括改善連接香粉寮街的現有行車道，改為雙線不分隔行車道等。