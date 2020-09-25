連日無源頭不明個案屬好現象　許樹昌料需數星期才可望零確診

本港過去連續3天沒有源頭不明個案，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為是好現象，若疫情持續穩定，料需數星期才可望零確診，有機會恢復周邊地區及國家往來。

第三波疫情持續近2個月，許樹昌今早(25日)出席電台節目時稱，近日連續數天沒有錄得源頭不明個案，顯示本地的病毒傳播鏈有機會已切斷，但仍需持續觀察。他續指，若本地零確診持續14天，才有機會恢復港澳和內地，以及與周邊國家的人流往返。

被問及國慶和中秋假期將至，會否擔心疫情再爆發；許說，吸取6月疫情爆發的經驗，相信政府會小心處理，不會再無上限放寬食肆和聚集人數。他續指，若疫情持續受控，將每枱人數放寬至6人一枱也合理。

對於港府昨日（24日）宣布將英國列入高風險地區，即從英國來港人士需持有起飛前72小時病毒檢測陰性結果及不少於14天的香港酒店訂住證明，相關措施於10月1日起生效；許說，英國過去一星期確診個案持續上升，雖然不及法國及俄羅斯等國家多，但有見香港與英國的航班往來頻密，實施相關措施做法合理。他建議，未來可基於世衞公布的數據，留意各國過去7天的新增個案數字，以決定是否需納入境高風險群組較為適合。