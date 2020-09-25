疫情下收生劇減兼難頂70萬月租　私立念蘅幼稚園下月結業

疫情下第7間幼稚園結業。創校僅5年、位於九龍城沙浦道的念蘅幼稚園暨幼兒園宣布下月停運，該校2015年開校，設幼兒班（N班）至幼稚園高班（K3），由於沒有參加幼稚園教育計劃，屬於私立學校。該校管理層表示，收生人數受疫情影響而大減，加上業主只願減租不足1成，難頂約70萬港元的租金。

該校校監呂詩慧曾任職公關及傳媒，她前日（23日）於Facebook專頁「Ludus Kindergarten & Nursery」發布影片，指辦學團體在租務問題上無法與業主達成共識，宣布學校不能繼續營運。她直言因疫情嚴峻，該校自今年2月起已「好難繼續維持」，又指復課後相關配套及工作亦未必如預期，故需要「暫停一下」。

呂稱該校「冇自己地方」，創校時亦投放很多資源在牌照及設施上，又指面對「唔知幾時復課」的情況或需持續兩年。但她指疫情穩定及消退時，希望可再以「Ludus」身份提供服務。該影片有十多人留言，紛紛對學校停辦感到可惜。

該校位於九龍城沙浦道私人住宅，佔地2萬多平方呎，呂詩慧接受傳媒訪問時透露，該校每月租金高達70萬港元，惟5月起僅2至3成學生交學費，其後逐步下跌至1成。她指租約將於下月屆滿，校方過去半年都有與業主商討減租，惟只獲減租不足10%，對方更指將來會就市場價格考慮加租，故只好選擇停運。

該校設有上、下午班，所有班級於2019/20學年的全年學費均為5.5萬港元。根據官網顯示，該校主力提供蒙特梭利(Montessori)及華德福(Waldorf)體驗學習，「遊戲式功課，零壓力下學習」，每周有科學實驗、烹飪課，讓學生學會自理。

校園亦設有多個課室，包括圖書館、設歐洲高規格烹飪設施及廚具的廚房學堂、附專業避震地板的舞蹈室、科學實驗室、音樂室、美術室、大型室內體能遊戲場、幼兒活動室，以及十多間幼兒學習室。