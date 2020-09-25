港區國安法：港停司法互助　澳洲7申請暫擱置

澳洲政府早前因應香港實施《港區國安法》，宣布終止與香港簽訂的引渡協議。英媒周四（24日）報道，香港政府其後通知澳洲將終止兩地簽署的《司法互助協議》，導致澳洲執法部向港府提出的7宗司法互助要求暫時擱置。

《衞報》指，澳洲政府通常用與香港的《司法互助協議》，尋求港府協助調查涉及洗黑錢、詐騙、偽造文書、毒品等案件，方式包括索取銀行或政府文件副本、證人供詞。澳洲司法部助理部長穆爾（Karen Moore）表示，澳洲現時向香港提出7宗司法互助要求，香港則向澳洲提出1宗，上述要求目前已擱置。

澳洲官員承認事態發展或會對澳洲方面的調查帶來「某些影響」，但執法機構指在大多數情況下，都可循其他途徑搜證。澳洲政府亦計劃正式通知香港同意終止《司法互助協議》及引渡協議。

澳洲律師公會（Law Council of Australia）主席賴特（Pauline Wright）則表示，任何潛在對澳洲當局調查造成的不便，都及不上澳洲對《港區國安法》的憂慮。