大欖公園充斥射擊垃圾　土壤鉛含超標274倍　環團轟政府冷待

大欖郊野公園緩衝區範圍位處香港槍會後山，早前被揭發棄置的子彈膠塞、鉛粒、飛靶碎片形成「垃圾山」。環保團體今日(26日)發布該地方土壤的化驗結果，全部樣本重金屬含量均超標，其中有樣本金屬鉛含量最高超標274倍，團體代表譴責政府部門態度消極，促請跟進調查，並要求污染者承擔責任。

環保團體綠惜地球與前中文大學生命科學學院副教授陳竟明，在8月14日於槍會附近山坡，抽取5個位於香港槍會及3個大欖郊野公園範圍的表面泥土，範圍大約200至700米，並委託政府認可的化驗所進行化驗，與2個位於城門引水道旁泥土作對照。結果發現，全部樣本均含有重金屬鉛、砷(即砒霜)及銻，當中鉛的濃度介乎每千克5600至7萬毫克，有6個樣本的重金屬鉛含量超出環保署標準200倍以上，其中有樣本最高超出274倍；砷的濃度則介乎每千克11至2220毫克，最高超標101倍；而銻的濃度介乎每千克94毫克至1.25萬毫克，最高超標429倍。

香港槍會早前被票控一項放置物質於水務設施內罪名，但因水務署搜證問題，槍會遭「技術性脫罪」。然而，陳解釋，由於城門引水道旁抽取的對照樣本，距離槍會山坡200米外，但結果分別低於及稍高於標準，證實污染源自槍會附近山坡的鉛粒。陳指取樣位置「寸草不生」，附近有牛經過，又設有機農莊，擔心影響植物生長，但要再做實驗才能確定對生態的實質影響，又建議行山人士不要前往。雖然水務署去年6月在城門水塘引水道上加設鋁合金擋板，防止射擊廢料跌入引水道，但至今仍有發現飛靶碎片，證明擋板成效不高，並擔心超標重金屬會流入河流。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝譴責，負責批地的地政總署不負責任，指其必須主動調查槍會有否違反地契，並要求污染者承擔徹底清理及預防的責任，不能單靠水務署不斷清理。楊建議應參考外國例子，在向上的山坡進行射擊，確保射擊物能跌回槍會範圍，並應適時作出清理。

根據香港槍會地段地契條款，列明承批人應避免製造廢物影響公共小巷、道路，或排入道路暗渠、前灘或海床、污水渠、雨水渠、排水渠、明渠、集水區或其他政府物業，否則須自費清理該等廢物，並為對「政府物業」造成的任何損壞作出彌補。此外，政府可按承批人的要求清除有關廢物，但承批人需支付相關費用。