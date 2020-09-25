港大生疑為12人蛇之一　缺席提訊官頒拘捕令

去年11月18日在理工大學一帶發生連串反修例衝突，警方在事件中起訴逾200人，其中13名被控暴動等罪的被告今（25日）在屯門法院再訊，其中港大男生郭子麟早前疑因偷越邊境潛逃而被內地拘押，所以缺席聆訊，法庭應控方申請發出拘捕令，並下令充公其保釋金。其餘被告的案件則轉介區院，各人需於10月7日到西九龍法院應訊，期間續准保釋。

13名被告為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、港大生郭子麟（18歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、IVE學生林敏諾（19歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）及無業張賀琪（28歲）。

除了郭以外的12名被告，同被控一項暴動罪，指他們於去年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街的彌敦道，與郭子麟及其他人參與暴動。此外，有部分被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪，指他們管有汽油彈和能夠發射出雷射光的裝置等物。