墟市籌辦申請困難重重　基層檔主促簡化程序

本港失業率高企6.1%，失業人數逾24萬人。有基層組織向市民了解疫情下的狀況，發現不少市民反映疫情對生計造成沉重壓力，惟政府的經濟政策未能解決基層市民的燃眉之急。有區議員促請政府簡化墟市申請程序，讓基層可透過墟市賺取生活費。

深水埗區議會主席楊彧表示，基層市民疫情下手停口停，墟市活動停頓，民間團體即使想趁疫情緩和申請籌辦墟市，但政府的官僚主義令民間團體申請過程困難重重。他指，過往不少民間團體都曾在閒置用地籌辦墟市，但每次都關卡重重，需滿足不同部門的條例；團體促請政府簡化墟市申請程序。

楊彧提到，民間團體最近希望於深水埗昌新里天橋辦墟市，但遇上政府部門互相卸責，例如運輸署表示天橋不在管轄範圍，路政署及民政署表示需要部門管理支持，最後沒有政府部門支持，令區議會不能通過撥款。他促請政府簡化墟市申請程序，以便基層街坊能夠於墟市賺取少許生活費。

有擺賣多年的檔主表示，疫情下墟市活動停擺令檔主無法開工，沒法透過擺賣幫補家計。不少檔主收入減少七至八成，甚至無收入。而大部分檔主對經濟狀況持悲觀態度，不相信疫情緩和能令經濟狀況好轉。一眾檔主希望透過於墟市擺檔以增加收入。