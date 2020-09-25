鄧炳強首回應修訂傳媒代表爭議　稱可方便真正記者採訪

警方日前修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，持香港記者協會或攝影記者協會會員證人士，不再符合有關定義，故部分網媒、學生記者及公民記者等勢受影響。警務處處長鄧炳強表示，明白對有關修訂會持有不同看法，惟他強調有關修訂不會影響記者的採訪工作，反而認為修訂可方便到真正的記者進行採訪。

鄧炳強接受議員葛珮帆的網上節目訪問，首次回應有關修訂的爭議，他表示過去一年的反修例事件中，見到傳媒生態有轉變，例如以往記者一向很合作，不會刻意阻礙警方工作及不會攻擊警員，但過去一年部分穿黃背心的「記者」作出違反這些原則的事，包括參與遊行、攻擊警員及搶犯等。他續稱，修訂通例後，「黃背心記者」仍可在橙帶外採訪，而真正採訪的記者就可以在一些場景下行近一些工作。他形容，警方在陽光下做任何事，有關安排不是害怕記者。

被問及很多國際城市，傳媒要進入警方封鎖線內採訪要警方發牌，本港會否參考有關做法，鄧稱警方無任何前設，政府新聞處亦有登記準則，警方相信新聞處的專業判斷。