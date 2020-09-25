逾40%受訪者撐擱置明日大嶼　團體指政府大力宣傳仍難改民意

港府在前年的《施政報告》中提出「明日大嶼」願景計劃，估計總工程造價約6240億港元，但遭社會各界狠批計劃是倒錢落海。有調查機構今日(25日)公布有關市民是否支持擱置明日大嶼計劃的調查結果，顯示約41%受訪者「好支持」或「幾支持」政府擱置該計劃。

香港民意研究計劃主席及行政總裁鍾庭耀表示，研究在本月21日晚上近11時至24日下午3時正，以網上調查形式進行，並成功取得5971個回覆。受訪者中有5163人自稱為「民主派支持者」，其中61%支持擱置計劃。而「非民主派支持者」則僅有約22%支持擱置計劃，反對擱置的佔約62%。

本土研究社成員陳劍青稱，近期不少親政府議員及組織公開宣傳計劃，令「非民主派支持者」支持擱置計劃的比率有所減少。而根據調查的結果，受訪者所持的意見較為鮮明，中立的比例只佔約6%，反映計劃仍是社會上具爭議性的議題，甚至有「陣營化」的現象，擔心或會成為社會撕裂的「計時炸彈」。

問及前年年底類似的研究中，支持和反對計劃的比率與是次研究相若，陳指出數據反映即使港府在近兩年間，花費大量人力物力及資源推動計劃，但仍無法大幅度改變市民意見。陳補充指，近期港府宣傳計劃會以「發債」的形式推行，令坊間有意見認為可改變香港將面臨的財政壓力，但事實上「要洗嘅錢唔會少咗」，只是付錢的由政府變成市民、或是購買了有關債券的人士。

綠色和平聯同學者在本月15日亦就「明日大嶼」發布《明日大嶼對香港財政的影響分析》報告，指出香港公共財政正面臨新冠肺炎疫情、人口老化及全球經濟衰退等多重危機，若強推「明日大嶼」，8000億財政儲備恐將於11年內耗盡，呼籲政府撤回計劃，免令香港陷入債台高築的困局。