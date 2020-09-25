立會審議第三輪防疫抗疫基金　團體請願籲議員切勿拖延

就立法會財務委員今日審議第三輪防疫抗疫基金，有團體到政府總部外請願，促請盡快通過撥款。(李志湧 攝)

立法會財務委員會今日(25日)召開會議，審理第三輪防疫抗疫基金。有多個團體到政府總部外請願，促請盡快通過撥款，並推出港版健康碼。

團體保衛香港運動進行請願，呼籲反對派議員不要「拖政府後腿」，抹黑政府藉著推出第三輪抗疫基金用錢平息民怨，切勿拉布拖延撥款。此外，團體要求政府推出健康碼，盡快令經濟復甦。

議員梁美芬及葛珮帆接收請願信，梁指政府應堵截境外輸入的漏洞，達致零確診個案，以盡快通關，令各行各業得以復甦，否則只依靠推出財政援助，會令政府「腳軟」。

葛珮帆則指政府的保就業計劃未能幫助失業人士，促請盡快推出失業援助金，以有限資源幫助真正受疫情影響的市民。

此外，沙田各界關注同盟亦到政總外請願，他們希望政府於第三輪基金中，可以向18區民政事務處及非政府組織增加撥款，以獲取足夠資源向地區人士提供更多防疫物資。

至於另一個請願團體，社會民主連線則不滿政府推出的保就業計劃只惠及大企業，例如有航空公司獲財政支援後竟準備大舉裁員。社民連要求政府推出失業援助金，並要求撤回「倒錢落海」的明日大嶼工程撥款。