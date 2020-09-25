暴動案被告選心儀法援律師被拒　法律界指不損利益

反修例事件延續逾年，被捕者眾致刑事案件急增，早於今年6月有反修例案件被告被揭發疑透過法律援助署，挑選心儀的大律師打官司，結果令未必符合資格的年輕大狀代表抗辯，對資深的大狀不公。至近日有指有暴動案被告不滿所提名的心儀律師遭法援署以「經驗不足」為由拒批援助，若要繼續申請法援便要另覓法律代表。有法律界人士稱，此舉不會損害被告利益。東網正向法援署查詢。

據知，有暴動案被告近月被法援署以其大律師經驗不足為由拒批法援。該人士早前在一場示威衝突中涉非法集結被捕，及後被控暴動罪；指由被捕開始都有律師團隊跟進其個案，及後嘗試申請法援並希望聘請原有團隊，惟被法援署以其大律師經驗不足為由拒絕申請，並建議轉用其他大律師。該被告擔心，倘轉換律師團隊，未必合適及容易建立信任，又憂慮準備時間不足而影響其利益。

執業大律師陸偉雄認為法援署的初衷是好的，因為讓被告有年資深和經驗夠的律師或大律師作代表，「我認為唔需要擔心，因為年資較深，佢哋嘅經驗可以補償唔熟悉案件，憑佢哋嘅經驗，只要少少時間就可以掌握案件重點。」

至於法援署應否彈性處理，例如只要該法律代表符合要求，就可以批出法援申請。陸認為，若要年資淺的法律代表處理案件，對被告無益處，「我反而建議一個雙贏的方案，法援署可以同時批准一名年資深及年資淺的人士做法律代表，年資深嗰個就有經驗的優勢，年資淺嗰個就有熟悉案件優勢。」

他又提到，雖然會因此花費較多公帑，惟可栽培年輕的法律界人士，「可以給年資淺的較少費用，年資淺的人都會好樂意做，因為可以向年資深的學習，亦可以累積處理相關案件的經驗，他日便可獨當一面。」