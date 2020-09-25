泰國海運椰子粉掩藏6400萬元海洛英抵港　7人被捕包括主腦夫婦

警方毒品調查科昨日(24日)展開行動，成功瓦解一個專門由海外偷運毒品到本港的跨國販毒集團，集團利用椰子粉包裝掩飾毒品，連同椰漿、番茄汁及辣椒醬等貨物以船運送港，警方在行動中共拘5男2女(24至48歲)，包括集團主腦夫婦，並檢獲41.4公斤懷疑海洛英，市值約6,400萬港元，同時亦聯同財富調查組檢取及凍結主腦主婦逾430萬港元的資產。據悉，涉事販毒集團過往曾多次利用食品掩飾毒品，包括今年7月的榴槤核藏可卡因案，警方曾拘捕集團成員及檢獲大量毒品。

毒品調查科（行動）警司鄒旺忠指出，毒品調查科經長時間深入調查及情報分析，終掌握集團主腦的犯罪證據，並在昨日將主腦及骨幹成員一網成擒。被捕集團主腦有黑幫背景，報稱無業及報住公屋，實質在何文田過千呎豪宅過奢華生活，並以名車出入。主腦行事狡猾，不會親自接觸毒品，一直透過不同中間人隱身幕後控制。

毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭表示，早前根據線報發現有跨國販毒集團，安排將藏有毒品的貨物以食品包裝形式掩人耳目偷運到本港，昨晨集團主腦安排2名貨車司機，將一批由泰國運抵、近百箱混有海洛英的食品由元朗一貨倉，運送至天水圍一個公屋單位，單位內有2名集團成員負責從食品中提取毒品。當時，集團主腦正安坐家中，同時以多部手機操控不同成員。

警方在中午時分察覺時機成熟，同時兵分多路採取行動，仔細搜查單位及裝箱貨物後，發現共有600多包椰子粉末內藏懷疑海洛英，並拘捕上述涉案7人。除48歲主腦外，另拘捕2名運送毒品司機、2名負責看倉及拆除包裝的成員，以及1名在現場負責把風的男子，集團主腦的妻子亦因協助處理販毒得益被捕，當中有3人無業、2人報稱貨車司機、1人是運輸工人及1人是家庭主婦，分別涉嫌販毒、串謀販毒及洗黑錢。行動中，警方另檢獲100萬港元現金、2隻共值近百萬港元的名錶及2輛名車，另凍結集團主腦夫婦銀行戶口內約100萬港元資金，資產價值合計超過430萬港元。

據悉，涉案集團運作時間以年計，專擅利用食品包裝掩人耳目，執法部門過往亦曾拘捕相關集團成員，今年七月破獲的榴槤核藏毒案亦屬集團「手筆」。今次案件利用椰子粉隱藏毒品，估計是因為其顏色及質感與粉狀海洛英相似，以及香味濃郁易於掩飾。警方目前仍在調查案件，所有被捕人士現正被扣留調查。由於毒品在分拆途中已被截獲，相信並無流出市面。

警方表示，留意到海洛英可能有死灰復燃趨勢，根據統計資料，今年上半年被呈報吸食海洛英的人士增加一成一，此外本地執法機關在今年首8個月共檢獲268公斤海洛英，較2017年及2018年急增超過8倍，情況令人關注。而受疫情影響，各國實施出入境限制，毒販轉向以貨運形式運毒，販毒集團往往組織嚴密，分工仔細，成員涉及不同工種，過程中利用不同層級物流運輸路線，以阻斷證據鏈，令警方在緝捕主腦及成員時充滿挑戰，但警方會不遺餘力追查相關案件，務求將所有不法分子繩之以法。