梁籌庭指當局應釐清公務員違誓後果　政界狠批顛倒是非

政府將要求公務員就任宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，而有關安排預計於下月公布。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早(25日)出席電台節目表示，公務員事務局局長聶德權近日與多個公務員工會代表會面，討論有關事宜，惟現職公務員是否需要宣誓或簽文件，以及公務員拒絕的後果等仍未有確實交代，擔心會打擊求職者信心，促請局方盡快釐定準則及公布安排。

梁籌庭表示，對需要宣誓感到擔心，因目前政府仍未說明清楚，現職公務員是否要宣誓擁護《基本法》，或簽署文件確認效忠香港特區等，他認為，如果對新入職人士提出宣誓要求沒有問題，形容為「願者上釣」，但質疑如果公務員是現職或將會升職，是否屬「就任」的範疇而需要宣誓，呼籲當局盡快說明相關安排。他又引述聶德權說，正進一步諮詢律政司意見，預計相關安排於下月公布。

梁又指，局方在會面期間亦表明，公務員在個人社交帳戶內的言論，並非私人言論。而需要宣誓入職的消息傳出後，公務員普遍不敢多評論，以免被人以言入罪，又說已經見到一些職系的入職申請數字下跌，相信因為情況不明朗，打擊求職人士的信心，同時影響現職人員士氣，令公務員變得「鵪鶉」，希望政府釐定及交代客觀準則，說明在甚麼情況會牴觸「紅線」等。

時事評論員陳雲生表示，梁籌庭說法顛倒是非、混淆黑白，他解釋，公務員效忠文化並非今時今日才有，回歸前要向英女王宣誓效忠，回歸後亦應效忠特區政府，惟過去一直沒有做。他舉例，一個普通私人公司聘請員工，都規定不可與公司唱反調，更何況公務員，公務員必須與政府立場一致，服務市民及社會，故要求就任宣誓完全正確，應盡快實行。

陳又指，公務員不分入職前後都應負責任及遵從效忠制度，因此宣誓是毋庸置疑。至於會否影響求職者信心，陳則指本港公務員待遇冠絕全球，高薪厚職，相信仍有一定吸引力。其次，現時只是要求宣誓效忠，並非任何不當行為，只是推行「應該做但未做嘅嘢」，加上社會失業率高企，影響應該不大。他重申，若公務員拒絕宣誓，便應自行離職。