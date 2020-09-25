房協申放寬洪水橋公屋地積比　料增430單位

政府推展洪水橋/廈村新發展區，房屋協會向城市規劃委員會申請放寬該區專用安置屋邨地積比率，令房屋供應增加430伙至2600伙，首批住戶預料可於2024至2025年入伙。

土木工程拓展署就房協在洪水橋及廈村規劃區，第8區及第10區的兩個公營房屋發展地盤，向城規會申請放寬地積比，由原本的5.5倍增至6.5倍，住用樓面增加至130.57萬平方呎。擬議發展6棟大樓，包括一棟不高於25層樓的住用及5棟不多於30至37層的綜合用途大樓，分別涉及900伙租住公屋及1700伙資助出售房屋。

申請文件指出，擬議公屋發展能為受影響住戶，提供有迫切需要的安置單位，減輕受影響居民因收回土地和清拆而面對的困難，而放寬地積比增加發展密度，是一個在不改變原先規劃意向下，短時間內增加房屋供應的方法。當局的技術評估結果亦顯示，相關發展不會對交通、景觀、環境、空氣流通等各方面帶來不良影響。

政府在2018年12月已指令，在技術可行的情況下，增加在主要市區及新市鎮的住宅發展密度分區內的公營房屋用地住用地積比率至上限的30%。今次規劃申請亦是回應政府政策，有效利用珍貴的土地資源。

另外，啟德第1E區用作重建真善美村安置用途的混合用途發展的非住宅部分，房協亦申請興建一間有250個宿位的安老院舍和30個服務單位的日間護理單位，有關項目建於屬非住宅部分的政府物業內。

而房屋委員會亦就東涌第99區的公屋項目，申請放寬地積比率，由6.4倍增至6.7倍。擬議發展包括5棟住宅大廈、一個公共交通交匯處及公眾停車場，預料可提供4800個單位，容納約1.48萬人。