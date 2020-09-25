中環碼頭表演歌舞　江西女涉違禁聚令受審

3名「歌舞大媽」涉嫌在今年4月無視政府禁聚令，在中環9號碼頭表演，遭女警拘捕及票控。其中2人認罪後，唯一不認罪的被告今天（25日）在東區法院就一項組織受禁群組聚集罪受審。她自辯時指女警歧視她是內地人，當晚只是與朋友「唱吓歌仔」，已保持1.5米距離及少於4人，並無組織歌舞活動。案件現押後9月30日裁決，被告准以原有條件保釋。

駐守中區的女警姚婷婷作供表示，她在今年4月17日晚近7時與同僚在中環9號碼頭一帶便衣巡邏，目睹本案38歲被告歐麗花及另2名女子在該處表演歌舞，現場更設置了揚聲器及放了4張櫈。當時有3名男子正在觀看，各人距離少於1.5米，並且有互動及接觸，包括共用咪高峰及一同跳舞等，遂向各人發出違反禁聚令傳票。

被告盤問女警時指，女警一度問及她祖籍何處，是「歧視我哋內地人」，女警回應是要在傳票內填寫被告籍貫，所以才有此提問。

來自江西的被告在案件被裁定表證成立後自辯，稱自己與同案其他女被告當晚確在事發地點唱歌跳舞，但否認有3名男子協助設置音響及圍觀，被告不斷強調自己與眾人的距離肯定超過1.5米及不超過4個人聚集，並稱無同人互動，但又承認曾與圍觀男子交換咪高峰唱歌及跳舞。她亦否認是組織歌舞表演，設置音響只想「唱歌好聽啲」。

被告在結案陳詞時表示，警方如果指她違反1.5米距離的禁聚令「一定要度尺」，又指如果她們有心招人來，「點會拎4張櫈，拎8張啦，call朋友出嚟啦！」堅稱只是「同朋友唱下歌仔啫，又唔係好大聲唱，有咩意圖同動機組織集會，我鍾意唱歌啫，希望對我公平。」