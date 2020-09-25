最低工資或迎來首次凍薪　工會請願斥僱主麻木不仁

最低工資委員會就法定最低工資水平的談判仍未達成共識，令明年最低工資或迎來首次凍薪，有清潔員工會要求政府將最低工資提升至通脹水平。另有扶貧組織批評，凍結最低工資實際上是壓榨基層員工，要求政府行使最終決定權，將最低工資調高至不低於41.4港元，並應每年檢討，確保升幅追上通脹。

香港環保物流及清潔從業員協會今午(25日)到政府總部外請願，指清潔工於疫情下，冒着生命危險辛勞工作，無功亦有勞，卻只賺取最低工資，每天工作逾10小時才能勉強應付生活，當中更有不少清潔工需自費購置工作的防疫物資。

工會理事長林有貴說，若然最終決定將最低工資水平凍結於37.5港元，薪金將被預計4%的通脹所吞噬，等同於減薪。林指清潔工等基層勞工缺乏議價能力，而獲取政府保就業計劃補貼的企業卻提出凍薪，形容坐冷氣房的僱主麻木不仁。工會促請政府不要卸膊，應主持公道，保障基層勞工生活及尊嚴，提升最低工資至追及通脹水平。

樂施會亦表明反對凍結最低工資，此舉會令基層工友四年無得加人工，在通脹下是變相減薪，削減他們購買力。而疫情下，縱有保就業計劃，仍有許多工友被扣減工時及薪金，此時凍結最低工資，美其名是共度時艱，實際上是壓榨基層員工，擔心未來有更多基層員工跌入綜援網。

該會又稱，有零售商表示工資只佔店舖每月固定成本不足三成，凍結最低工資並非減成本的重點，要求政府行使最終決定權，將最低工資水平增加至不少於41.4港元，並應每年檢討，確保最低工資水平追上通脹。