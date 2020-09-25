跨性別人士服裝店試身被拒　團體批屬歧視促平機會跟進

一名已完成性別重置手術的跨性別女性，因日前在女性服裝店要求進入試身室時，遭店員拒絕，為首次有完成性別重置手術的人士被拒使用試身室。她今日(25日)與性別平權團體向平等機會委員會投訴，促其調查事件，以及要求商戶就事件向她道歉。

跨性別女性許小姐今聯同跨性別權益會代表，到平機會遞交投訴信，並舉起「跨女買衫唔俾(畀)試」、「差別待遇係歧視」等標語，認為涉事女性服裝品牌的店員，早前拒絕為其提供試身室服務屬殘疾歧視。許小姐在上月22日到九龍灣德福廣場的分店欲購買一件運動內衣，向店員查詢可否使用試身室時，店員稱她可回家試身，許小姐以為是因疫情而關閉試身室，不以為然，但後來發現店內有其他顧客正使用試身室，便向該店員詢問為何她被拒入內，店舖經理便解釋只接受女性顧客試身。期間許先後向經理展示自己身份證上性別為女性，以及其殘疾人士登記證表明她是已完成性別重置手術的跨性別人士，但對方仍然堅持，並未有向她解釋原因。

許小姐表示對事件感強烈不滿與憤怒，指自己早在2017年時已成手術，過往一直以女性打扮在該店舖購物，從未遇過類似情況，懷疑是因自己聲音低沉而令對方有所揣測。她未有向公司作出投訴，指因該公司政策上一直存在問題，身邊朋友亦曾有類似經歷，認為向公司投訴只會石沉大海。

跨性別權益會代表丁丁表示，以往收到不少跨性別人士投訴，曾有政府部門轄下的租用場地，被投訴有跨性別人士使用更衣室，最後更報警收場。丁丁指，已完成或未完成性別重置手術的跨性別人士，權利受現行《殘疾歧視條例》保障，免受歧視，證明社會對跨性別人士權利仍不了解。

許小姐要求店舖就是次事件向她致歉，並承諾改善員工培訓，團體促請平機會徹查事件，並加強公眾教育，又請政府啟動《性別承認法》的工作，助社會更了解跨性別人士。