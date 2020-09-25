婦涉謀殺還押時死亡　死因庭開庭研訊

老字號涼果店「么鳳」的家族男成員與一名六旬已婚婦女，前年底被發現雙雙倒臥在灣仔利景酒店的房間內，男子證實死亡，該婦人獲救生還，事後被控謀殺罪。她還押大欖女懲教所時，一天肚痛不適，送院搶救後不治。死因裁判法庭今天（25日）就其死亡一事開庭研訊。綜合數份醫療報告顯示，死者於酒店房內服用安眠藥及其他混合藥物，意圖自殺，被確診有嚴重抑鬱症及自殺傾向。還押期間，死者擔心面對的謀殺罪，出現自殘、失眠的問題。今日研訊已完，將於下周一（28日）繼續。

本案死者為終年60歲的張燕琼，她被指於2018年12月19日至20日間，在灣仔道利景酒店房內，謀殺男子朱偉坤。據報道朱是老牌涼果店「么鳳」第3代傳人司徒永信的大舅父。

死者的丈夫袁志威供稱，他們育有兩女，死者曾任銀行高級主任，提早退休後當家庭主婦。袁透露，死者患糖尿病，因臉部神經發炎致臉癱，以及有情緒問題。前年12月26日，死者牽涉一宗謀殺案而先後還押於小欖精神病治療中心及大欖女懲教所，去年5月8日因臉癱復發送院。至6月8日，死者暈倒再次送院，醫生診斷被告胃腸出血，經手術及服特效藥仍無法止血，翌日死者因內臟衰竭致死。

懲教處醫生何俊鵬供稱，去年6月8日早上，死者於女廁暈倒，並稱感肚痛不適，卻因當時懲教所內無醫生當值，沒有即時接受診治。何表示懲教所內的醫療設備水平相等坊間診所，若囚犯病情緊急，一般會送院治療。

伊利沙伯醫院的何緝熙醫生就作供表示，死者於去年5月8日因臉癱及右身無力而送院，及後確診患缺血性中風。醫院處方長期服用的阿士匹靈及短期服用的類固醇予死者，因阿士匹靈會導致胃壁能力減弱，故另需處方胃藥。

與死者一同羈押的犯人黃曉彤供稱，死者曾向她透露有便秘問題，又表示想輕生，以及年紀老邁，難以忍受懲教所的生活，更稱接受不到某事，對不起家人，惟死者未有解釋某事為何。