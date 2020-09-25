惠康鎖定300件生活必需品價格半年　美國蛋橄欖油8折

政府推出第2期保就業計劃時，要求兩大超級市場於9至11月接受補貼期間，為顧客提供各方面優惠。惠康超級市場今日(25日)起推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月。

作為「點點心意」計劃一部分，惠康將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月，保障市民不受價格波動影響。惠康表示以白米、糧油食品等19件生活必需品提供一系列優惠為計劃揭開序幕，金象牌5公斤頂上茉莉香米及獅球嘜花生油3支裝，鎖定價後優惠約為9折、農坊寶美國一級中蛋12隻裝及艾菲度初榨純橄欖油1公升裝，鎖定價後優惠約為8折、農坊寶泰國特大農場雞蛋12隻裝及艾菲度純橄欖油1公升裝，鎖定價後優惠約為85折。

意大利粉方面，艾菲度500克的螺絲粉、意大利粉、通心粉優惠則約為53折。紙巾方面，特柔金裝三層印花紙10卷裝，鎖定價後優惠約為85折、特柔三摺式抹手紙250張，鎖定價後優惠約為67折、特柔超吸力強韌廚房紙4卷裝，鎖定價後優惠約為7折。惠康會為精選產品貼上「日日有低價」的標籤，協助客人識別出300件精選產品。

惠康早前宣布，除「點點心意」回饋社會計劃外，亦會於未來10個月向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，涉款超過8000萬港元，以及捐獻500萬港元幫助弱勢社群，支持香港社區。