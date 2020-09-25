47%公司6月份平均工資下跌　零售製造等行業最受衝擊

政府統計處今日(25日)公布6月份的工資及薪金總額統計數字，顯示該月的平均工資率較上年同期上升1.3%，當中約51%公司的平均工資率較同期上升，而47%公司平均工資率則下跌，其餘2%平均工資率相約，當中零售、製造、住宿及膳食服務活動等行業的實質平均薪金指數按年下跌。

處方表示，扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年6月的實質平均工資率較上年同期上升0.6%。薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第2季的就業人士平均薪金指數，較上年同期上升2.2%，而當扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，實質平均薪金僅上升0.8%。

不過，製造業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業和住宿及膳食服務活動業，其就業人士名義平均薪金指數錄得介乎0.9%至3.9%不等的按年跌幅。

實質工資指數方面，除運輸業和個人服務業與上年同期比較維持大致不變外，其他行業在今年6月的統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由0.3%至2.0%不等。惟零售、製造、進出口貿易及批發、住宿及膳食服務活動等行業，其實質平均薪金指數按年下跌。

政府發言人指出，整體工資在今年6月以名義計算繼續按年上升，但由於新冠肺炎疫情大流行繼續影響廣泛的經濟活動，上升速度進一步減慢至逾10年以來最低。扣除通脹後，整體工資按年實質溫和上升。而最新數字只顯示截至6月的情況，尚未反映7月才開始的第三波疫情影響。展望未來，雖然本地疫情最近緩和，但環球疫情仍在變化，而整體經濟狀況仍然疲弱，收入情況因此在短期內仍將面對下行壓力。政府會繼續密切留意有關發展。