議員嘲抗疫基金為「贖罪基金」　要求政府向死者道歉

立法會財務委員會今午(25日)繼續審議第三輪防疫抗疫基金部分撥款，總數約為161億港元，包括涉款54億港元注資防疫抗疫基金、以及117億港元採購疫苗和支援醫院管理局。有議員形容基金是「贖罪基金」，批評政府在防疫措施上有失誤，導致過百人死亡，要求政府向死者致歉。

議員郭家麒表示，在第三輪新冠肺炎疫情爆發前，本港連續20多天沒有確診個案，但政府卻擴大豁免政策，讓海員和機組人員獲豁免，導致現時過百人死亡、5000人確診。他表示，過去政府在2003年非典型肺炎時亦設有基金予死者家屬和患者，但今次政府「睇都唔睇」，要求政府道歉。他又指現時本港不少人失業，各國政府也向失業人士提供援助，但港府卻沒有援助，僅援助大財團，直斥是「豬都不得了、蠢到冇人有」。

議員柯創盛批評，是次基金沒有辦法精準幫助市民，形容為「態度決定心態，細節決定成敗」。他表示，失業援助金的確可解決問題，但政府卻以綜援制度處理，而綜援制度的安排和門檻並非快、狠、準，質疑如何解決失業人士的問題，認為政府的想法十分離地。

議員陳志全批評，政府的防疫抗疫基金是倒錢落海，認為政府防疫失敗是緣於在入境方面沒有堵塞漏洞。他又提到早前醫管局員工罷工一事，質疑為何醫管局在疫情未結束前，仍有時間向相關員工「照肺」，反問會否擔心惹起下一輪大罷工。

政務司司長張建宗回應指，不少長者在疫情中不幸離世，對此感到很難過，又指每一條生命都很重要，向離世家人致以深切慰問。醫管局行政總裁高拔陞表示，得悉有部分醫管局員工有不同原因而沒有上班，故向員工了解理由。