華為全城慶中秋　鬥快完成3項任務　日日取獎賞

華為由9月24日起，特別舉行一連7天的限時活動，只要完成簡單任務，即可領取好禮。

仲有不足一星期就到中秋節，為慶祝中秋佳節，華為由9月24日起，特別舉行一連7天的限時活動，只要完成簡單任務，即可領取好禮。活動期間，只要登入你的HUAWEI ID，進入華為會員中心便可找到活動頁面，完成以下任何1個任務，即可以領取「中秋月圓禮」；完成全部3個任務，即可領取「中秋月圓禮」及「中秋團圓禮」兩份禮品！而每日早上10時會刷新任務和禮物，數量有限，唔好錯過喇！

任務一需要用家於HUAWEI AppGallery下載指定應用程式1次，用家可於匯聚各式各樣應用程式的HUAWEI AppGallery，下載教育、娛樂、興趣、商務等不同類型Apps，提升使用體驗。

任務二就需要登錄HUAWEI Video，並觀看海量影片，透過HUAWEI Video內的優質視頻，隨時豐富娛樂生活。

而任務三就需要於HUAWEI Theme、Video、HUAWEI AppGallery下載遊戲或應用程式內進行任意金額的消費1次，當中不包括華為點數消費，用家可以藉此機購買個性化手機主題及遊戲內添置道具。

Day 1：

「中秋月圓禮」HK$2 HUAWEI Coupon 5,000份

「中秋團圓禮」HK$5 HUAWEI Coupon 1,000份

Day 2：

「中秋月圓禮」華為視頻會員（3日）8,000份

「中秋團圓禮」華為視頻會員（7日）5,000份

Day 3：

「中秋月圓禮」HK$2 HUAWEI Coupon 2,000份

「中秋團圓禮」HUAWEI Mini Speaker 50份

Day 4：

「中秋月圓禮」HK$2 HUAWEI Coupon 2,000份

「中秋團圓禮」華為視頻會員（7日）5,000份

Day 5：

「中秋月圓禮」HK$2 HUAWEI Coupon 2,000份

「中秋團圓禮」ParknShop HK$100 100份

Day 6：

「中秋月圓禮」HK$2 HUAWEI Coupon 2,000份

「中秋團圓禮」華為視頻會員（7日）5,000份

Day 7：

「中秋月圓禮」華為視頻會員（7日）8,000份

「中秋團圓禮」HUAWEI Freebuds 3 10份