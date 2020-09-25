3青年黃埔堵路圍毆便衣警　襲警阻交通罪成

兩兄弟與另一青年被指於去年10月，在紅磡黃埔花園投擲磚頭及竹枝堵路，並涉嫌襲擊追捕他們的便衣警。3人今（25日）在九龍城法院被裁定襲警及阻礙交通罪成，裁判官下令將他們還押至10月16日判刑，期間索取勞教中心和社會服務令等報告。

本案3名被告，依次為18歲學生鄧卓榮、18歲學生伍浩賢及20歲裝修工人鄧卓凡。鄧卓榮及鄧卓凡為兄弟關係。3人被控於去年10月11日，在紅磡明安街近必嘉街交界，襲擊警員徐家俊。他們另被控於同日在紅磡道近德民街交界處投擲磚頭及竹枝，對交通造成阻礙。

裁判官裁決時接納遇襲警員徐家俊的證供，雖然他只看到在他前方的鄧氏兄弟施襲，看不到背後施襲的人，惟裁判官指現場只有3名被告和警員在場，故襲擊警員背部的必定是第2被告伍浩賢。

辯方早前指，因警員無表露身份，被告以為他是「藍絲」，所以想「私了」。惟裁判官直言，若3名被告沒有堵路，而事主又沒有表露身份或表明立場，那麼3人何以會認為事主是因為政見不同而打人？裁判官分析，正正因為他們曾堵路，加上警員曾表露身份，3人才會說出「藍絲打人」，最終裁定3人罪成。

辯方求情稱，因應當時的社會情況，3名被告因為信念才做出與性格不符的事，考慮到現場交通只受阻約半小時，另外3人亦很快停手，第3被告更明言「我哋唔想用武力」和「我畀你走」，希望法庭先索取報告再判刑。