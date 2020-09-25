公務員宣誓安排下月公布　若網上個人言論受質疑或違反誓言

政府將為公務員引入宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局局長聶德權指下月會向部門發通告，公布詳細安排。

政府於今年7月表明計劃為公務員引入宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，聶德權日前與多個公務員工會代表會面商討，表示大部分代表同意及支持工作，惟希望了解更多細節。聶指公務員需依法擁護香港特區是一直以來的責任及要求，希望透過宣誓及簽署聲明的方式，令公務員意識到自己的責任。

於今年7月1日後新入職的公務員須宣誓及簽署聲明，作為聘用條件的一部分，當局將於下月向有關部門發通告詳述安排。至於現職公務員需否接受同樣安排，聶正向不同工會諮詢意見，指其後會開展研究及落實有關安排，亦與律政司正進行相關工作，討論現職公務員若然不簽署聲明的跟進行動。

聶強調，《基本法》保障市民言論及表達自由，但市民同時亦應效忠香港特區，而公務員的言行更應與身份相稱，不應產生任何誤會。至於甚麼言行會被視為違背誓言，聶指需要審視每宗違規行為，最嚴重是違反《港區國安法》而被法庭判罪，而根據現行機制，最嚴重的懲處是撤銷有關公務員的職務。

至於在社交平台發表個人言論的情況，聶指若然被公開的言論招致質疑，將小心審視有否違反相關規例，按現有紀律懲處機制處理，而當事人仍有申訴機會，形容機制十分公平、公正。