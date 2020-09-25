土拓署死撐明日大嶼屯嶼鐵路要綑綁發展　區議員斥漠視居民需求

政府在極具爭議聲之中仍強推「明日大嶼」前期研究工作，研究範圍包括屯門西南至大嶼山鐵路(屯嶼鐵路)發展的計劃，多名屯門區議員日前要求政府分拆明日大嶼及屯嶼鐵路研究，以加快區內鐵路發展，紓緩已飽和的交通系統。不過，土木工程拓展署「死撐」兩者環環相扣，拒絕分拆。有區議員對此感憤怒，直斥該署漠視居民需求。

政府提出明日大嶼計劃，同時建議興建一條由屯門西南部沿海濱建至大欖，並跨海連接北大嶼山的鐵路，由大嶼山延建鐵路至經中部水域人工島連接香港島，料可紓緩屯門的交通擠塞情況。不過，因明日大嶼爭議聲不絕，有屯門區議員建議分拆兩個項目作研究，優先解決屯門區內交通情況。

但土拓署回應稱，《鐵路發展策略2014》已不建議興建屯門至荃灣沿海鐵路，因估計中段乘客量不足，然而，在明日大嶼計劃下，料新遷入交椅洲人工島的大約40萬至70萬人口，將會為發展屯門沿海鐵路提供較強理據。該署指交椅洲人工島發展及其對外交通配套密不可分，會檢視不同運輸基建連接方案，亦會仔細探討方案對周邊交通網絡的影響，並建議相應的緩解措施。

屯門區議員盧俊宇直言對此感失望及憤怒，屯門公路、青山公路及西鐵線飽和，區內交通處處擠塞，加上掃管笏一帶發展迅速，發展成一個新選區，居民對新鐵路需求急切。他批評該署未有交代實質數字，即稱乘客量不足，屬不專業及漠視居民需求的表現。

他又認為，明日大嶼爭議太大，相信屯嶼鐵路落成亦要相當漫長的時間，促請政府認真考慮分拆研究一事。