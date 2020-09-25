雙非截龍疫情阻往來　北區小學自行分配學位申請疫市上升

2021-22學年小一「自行分配學位」申請階段今日(25日)結束，隨出生率下降及「雙非截龍」，社會關注北區學校收生情況，有北區小學加強與幼稚園聯繫，例如將小學資料放在幼園推廣及舉行簡介會，今年收表數字逆市上升，較去年多逾2成。

根據教育局文件顯示，上水鳳溪第一小學2021年度將轉為「小班教學」，屆時小一級別只會提供50個自行分配學額。校長朱偉林表示，雖然仍未統計最新數字，但昨日(24日)已收到超過160份申請表，較去年最終數字約130人多逾2成，即平均約3.3人爭一學位。朱續指，因應疫情導致中港兩地往來受阻，以及雙非數目大減，原本預計今年收表數字會下跌，目標是收到150份申請表，故對結果已感到滿意。

朱表示，多年前高達近6人爭一學位，惟近年曾低至約2人爭一學位，形容今年數字「平穩」。他又指，該校在區內有一定知名度，加上校方一直有與區內的幼稚園聯繫，例如舉行簡介會及擺放學校資料，相信對收生有一定幫助。

小一自行分配學位的申請結果將於11月23日公布，獲派位的學生家長需在11月25日至26日到小學辦理註冊手續。未獲派位的學生，其家長則需在2021年1月30日或31日前往統一派位中心為子女辦理選校手續。

目前小一入學統籌辦法分為兩個階段，包括「自行分配學位」及「統一派位」。每間小學可將全部小一學額的大約一半作自行分配學位，其餘一半學額則由教育局統一分配，即俗稱「大抽獎」的「統一派位」。