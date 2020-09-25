政Whats噏：會否參選下屆立會？　慢必：都唔知畀人拉咗未

現屆立法會會期將於本月30日屆滿，由10月1日起延任不少於1年，早前表明唔會加入延任議會嘅人民力量陳志全(慢必)同議會陣線朱凱廸今午（25日）出席財務委員會特別會議，亦係佢哋喺今屆嘅最後一次會議。慢必就話冇咩特別心情，皆因佢覺得自己好快就會返嚟，即係下屆會捲土重來參選。之但係，慢必唔加入延任議會，唔係因為覺得議會抗爭冇用咩？如果下屆又參選咪即係自打嘴巴？

對於自圓其說呢個大難題，慢必就四兩撥千斤話：「到時都唔知畀人拉咗未啦！」，佢解釋自己有官司在身，又話之前喺議會撥臭水事件，都唔知會唔會畀人告違反《立法會(權力及特權)條例》，加上明年再報名參選入閘都成問題，認為可能會被取消參選資格都講唔埋喎。

之但係，點解覺得喺下屆議會內抗爭又有用時，慢必強調自己唔係否認議會抗爭冇用，只係覺得加入延任議會可以達到嘅政治利益唔大，仲有最考慮都係議員資格正當性嘅問題。

至於早前立法會行政管理委員會話唔延任議員要用書面形式通知秘書處，先可獲發結束議員辦事處津貼，慢必同朱凱廸都就話，佢哋會喺本月30日限期前向秘書處遞交書面通知，但就講明信上唔會寫「辭職」，而係寫「完成任期」喎。