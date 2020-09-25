灣仔海軍商場重建叫停　區議員斥政府無諮詢

屹立灣仔逾半世紀、由軍人輔導會興建的「海軍商場」，2016年獲城市規劃委員會批准重建，該會斥資數百萬港元聘請顧問研究後，去年11月遭政府煞停計劃，租約明年底到期後將不獲續租，以改建成港灣消防局。灣仔區議會對事件表示關注，並將於下周二(29日)開會商討，區議員批評政府無諮詢，一意孤行重新規劃整個灣仔區，帶來「翻天覆地」改變，惹來居民強烈反對，亦擔心海軍商場的歷史痕迹將告終。

軍人輔導會早在2009年提出海軍商場原址重建計劃，2016年獲城規會通過。前年沙中線工程沉降事故，亦殃及海軍商場，商場出現多條裂縫，結構安全成疑，令重建工程更刻不容緩。該會去年底與政府會談時，獲知商場不獲續租，需於2年內遷出，而現時僅一街之隔的港灣消防局將遷至該處。消防局連同灣仔北3座政府大樓將拆卸重建，發展成甲級商廈及會展擴建部分。

灣仔區議會主席楊雪盈擔心，重建後海軍商場的歷史未能保留，除了分域碼頭，「酒吧街」等都是因應美國海軍訪港而設，是灣仔新舊交融的特色。她批評政府從未就相關發展方案諮詢當區居民，直指將該處發展成商業區並不合理，將大大增加交通負荷，亦會令灣仔區有「翻天覆地的變化」。她又提到，新冠肺炎疫情加上中美貿易戰，不少企業已遷出香港，質疑政府未有更新相關數據，落成後或有更多空置商廈單位，得不償失。

發展局早前稱，不少到港海軍選擇在中環以外上岸，近年對軍人輔導會服務的需求已大不如前，而土地資源有限，諮詢相關政策局後，認為沒有足夠政策理據，將土地繼續長期撥予軍人輔導會使用。輔導會現址須撥作其他更有利社會的用途，用以重置港灣消防局，以推動灣仔北發展。