冠軍科技前主席彈票　陳百祥姐夫成功追款

男藝人「阿叻」陳百祥的姐夫簡文樂在2018年入稟高院，指上市公司冠軍科技集團的前主席程楊，於2017年開出一張面額7500萬港元的支票「彈票」未能兌現，遂入稟向程追討。高院今（25日）頒下裁決，裁定簡文樂勝訴，被告程揚除要還款外，更須支付簡的訟費。

法官在判詞表示，此案為一宗簡單的支票「彈票」案件，一般情況下開支票人士需確保可以兌現。雖然被告程楊沒有出席聆訊或存入證人供詞，法庭仍要考慮，其先前呈交的抗辯書所列之抗辯理據是否成立。

法官指被告的抗辯理由，是指涉案支票是作為一筆借貸的保證金，因此如欠款還清，便可取回支票，毋須兌現。被告指他先前同意，購入原告經公司持有的上市公司冠軍科技的股份，當時冠軍科技欠下原告公司一筆1.67億港港元的欠款，涉案支票是作為冠軍科技最終可以還款的保證金。因該筆款項最終亦還清，故支票毋須兌現。

對於被告的說法，法官就指並無被告並無提供相關文件支持，去能證明支票與冠軍的欠款有關。而且被告是在2017年3月16日開出支票，但冠軍科技在翌日便還清欠下原告公司的債。法官因此認為並無必要開票作保證金。法官最終裁定被告的說法不可信，因此被告須向原告付款。