跨境貨車司機收入大跌65%　工會促政府發放1萬元補貼

新冠肺炎疫情持續，內地收緊對香港跨境貨車司機的限制，有運輸業工會今午(25日)召開記者會，促請政府於第三輪防疫抗疫基金加強支援業界，向司機發放一筆過1萬港元補貼。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指，跨境貨車業界自疫情爆發以來，處於水深火熱，政府於疫情下限制餐飲業及服務零售業營業，令本地物流需求大減。同時，全球各地因應疫情封關，影響跨境轉口貿易，因應貨運量銳減，跨境貨車司機收入下跌65%，但業界於首兩輪防疫抗疫基金從未受惠。另外，有不少原本於內地居住的跨境司機無法回家見家人，被迫於酒店隔離，亦令司機承受巨大的心理壓力。

議員柯創盛及陳恒鑌指，香港市民的日用品及食物均依靠跨境司機運送，而疫情下司機面對開工不足的苦況，卻一直被政府遺忘，形容政府「一眼都無望過佢哋」，促請政府於第三輪抗疫基金補漏拾遺，向跨境司機發放一筆過1萬港元補貼。他們又指，因應檢疫需要，跨境運輸企業需額外聘請內地接駁運輸司機，增加的額外開支令企業瀕臨倒閉，擔心造成骨牌效應，建議政府向企業提供一筆過資助。