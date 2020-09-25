覃輝求撤銷還款4.2億元判令　獲准延期交補充誓章

星美控股集團主要股東覃輝早前在兩宗判決敗訴，被下令須償還合共4.2億港元給兩間公司，但他指該兩宗案件的原告在派送法庭文件的程序有問題，正要求撤銷判決，聆案官於今年8月21日下令他在28天內提交補充誓章以證實他的說法，但他今天（25日）透過律師申請延期，獲聆案官批准，但要支付訟費。

案件今天在高院聆案官席前以電話聆訊方式再提訊，覃輝透過律師申請，要求把呈交誓章的期限延至今年10月9日，並解釋因需時向入境處索取覃的出入境紀錄，以準備補充誓章。原告提出反對。

聆案官指不知道覃何時才取得出入境紀錄，擔心延期太長會響案件之後提訊的進度，最終只批准延期至今年10月7日，並下令覃支付訟費給原告

覃於去年7月被海外公司Great Panorama International Limited入稟追討逾1.65億港元，到去年9月又被另一間公司Ideal Trend Investments Limited興訟追討逾2.55億港元。高院較早前在覃輝無回應訴訟下，已直接裁定2間公司申索勝訴，惟覃輝之後向法庭申請撤銷判決。