港府將向粵澳爭取重啟健康碼討論　市民可自由參加

港版健康碼一直紙上談兵，政府官員近日透露，準備工作就緒，待本港疫情緩和便會推動，政府昨在社交網站表示，港版健康碼系統技術的開發工作已基本完成，會爭取與廣東省及澳門當局重啟討論，相互以核酸檢測來達致居民往來豁免強制檢疫的安排。不過，有關貼文沒有透露時間表。至於在亞博館傍興建臨時醫院的計劃，則會爭取約4個月內完成。

政府指，創新及科技局正研發一套感染風險通知系統，會利用科技幫助市民記錄自己曾經到過的地方，並在有關處所出現確診個案時發出通知，讓市民評估自己的感染風險。這項系統的工作即將完成，當局會與的士業及食肆等界別探討怎樣推出，市民可自行決定是否使用。

另外，政府亦指，由內地委聘協助本港建造防疫設施的工程團隊已經動工，在亞博館內增建的社區治療設施預計幾個星期內完成，而在亞博館旁空地興建全新的臨時醫院項目，則會爭取約4個月內完成。檢疫設施方面，預期當竹篙灣特建檢疫中心的最後一期在年底前完成後，將有超過4100個檢疫營舍可供使用。