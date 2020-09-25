被捕理大生身份曝光　抗共港獨台群組成員愛玩Wargame

被捕的姓呂(23歲)疑犯，除在社交平台放售武器外，亦被揭發涉發放大量宣揚獨立及散播仇恨資訊。據了解，呂是理大土木工程學系一年級生，是抗共港獨台Facebook、Instagram及Telegram群組的活躍成員。

呂中學時就讀馬鞍山的德信中學，當時是學生會成員。他是香港航空青年團的成員，平常愛玩War Game（戰爭遊戲），其Facebook帳戶有不少他參與War game的照片。他於2016年時，曾經在網上經營服裝及飾品的生意，並在社交網絡開設專頁售賣領呔及各類西裝配飾，並上載不少以自己作為模特兒生招牌的相片。

受新冠肺炎疫情影響，港府將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年，有網民趁機發起九龍區大遊行，油尖旺區一帶再現反修例示威人潮，有示威者在街上高叫「港獨」口號，當日下午四時許，有人在西洋菜街及亞皆老街交界堵路，指罵警方及投擲水樽，警員舉藍旗及紫旗，據了解，呂曾使用一件有刺鼻氣體物件投擲在警察防線。警方事後驅散人群，並於當日拘捕289人。