海洋公園下月1日起按職級減薪　行政級人員減15%

新冠肺炎疫情反覆，曾兩度暫停開放的海洋公園今日(25日)向員工發通告，稱將於下月1日起，取消現行員工放無薪假的安排，改為全面復工並視乎職級減薪5%至15%，其中高職級減薪較多，相關安排將於年底再作檢討。

根據海洋公園發出的通告，公園董事局已接納及批准公園管理層所提交的節約成本措施撤銷方案，以及同意取消自今年3月份實施的首輪節約成本措施，公園將推行新一輪節約成本方案化減薪措施，適用於部分全職員工，減薪幅度按員工職級而定，其中行政級人員將減薪15%、助理行政級人員減薪10%、7級至9級員工減薪5%。減薪措施將由下月1日至今年12月31日實施，園方將於今年12月重新審視安排。

海洋公園回覆查詢時確認將作減薪安排，稱新冠疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未見逆轉迹象，為此公園須持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則，又指園方將不斷按市況檢討所有成本控制措施