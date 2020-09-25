天水圍連臍帶女嬰棄屍案　17歲中六女生涉案被捕

天水圍前日(23日)發生的連臍帶嬰屍案，警方經深入調查，發現案發前有人曾持裝有嬰屍的藍色環保袋在現場出現，經翻查附近大量閉路電視及調查後，昨晚(24日)在元朗竹新村一單位拘捕該名疑涉案的中六女學生。

據悉，該名女學生就讀天水圍區內一間中學，是本港永久居民，女生誕下女嬰時剛滿17歲。有人已向警方承認當日誕嬰後，因害怕女嬰啼哭，在驚慌下用布塞女嬰口，再用環保袋裝著女嬰到上址棄掉。女嬰死因有待法醫驗屍後確定

案發前日凌晨4時許， 一名姓冼(75歲)男子途經天水圍天祐苑巴士站對開，於花槽垃圾桶旁發現一個環保袋，內有一名昏迷女嬰。女嬰全身赤裸及有血漬，由毛巾包裹，男子見狀大驚報警求助。救護員接報到場，經檢驗後證實女嬰已經死亡。警方封鎖現場，經初步調查後，相信女嬰為本地人，身上仍連有臍帶，初步相信女嬰剛出生不久，女法醫到場檢驗屍體。警犬亦奉召到場，協助追查及尋找線索。

警方將案件列隱瞞嬰兒出生，由元朗警區重案組跟進，正追查女嬰父母的身份，及女嬰是否遭人狠下毒手後、又或出生後死亡被人棄屍上址。當晚警方向傳媒提供包裹女嬰屍的藍色環保袋照片，呼籲有任何人士目睹意外發生或有任何資料提供，向警方聯絡。