政Whats噏：財委會審議救命錢　石禮謙籲特事特辦

受新冠肺炎疫情影響，本港經濟受到嚴重衝擊，失業率高企，不少市民陷入水深火熱當中，而政府早前就推出嘅第三輪防疫抗疫基金，卻大縮水得番240億港元，當中仲只有161億港元係新增撥款，今日(25日)開始喺立法會財委會特別會議上審議。正當大家準備盡快開會通過撥款，等市民可以快啲收到救命錢時，民主派議員就偏偏唱反調，將財委會重點擺係12人蛇案，會議甫開始就逼到政務司司長張建宗避退休息室，會議期間又不斷就事件重複發問，阻礙會議進程，以致完會仍未通過撥款。議員石禮謙認為不可接受，覺得應該特事特辦，以先投票後討論方式處理撥款申請，讓留意財會撥款嘅失業人士安心。

12名港人上月底涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，目前仍拘留在深圳鹽田看守所。張建宗今日出席財委會時，剛抵達就被一批民主派議員包圍，要求佢與被扣留港人家屬會面，期間更一直高叫口號及舉起標語，張一度需要由會議室退避至官員休息室。至會議期間，民主派又再走到張枱前示威，會上又不斷要求政府承諾接見家屬，又引用調查，話有六成市民認為政府應出手幫助。搞到張建宗係會上亦不斷重複回答，話會考慮議員意見，又指入境處已經與家屬有聯繫等。

原本審議救命錢，就變成爭拗不斷。石禮謙就話，財委會特別會議應該係服務市民，建議財委會主席呢個時候應特事特辦，行使主席權力，以先投票、後討論方式處理撥款申請。佢仲話，其實在場官員知道議員會問咩，議員亦都知道點樣投票，如以衡工量值來計算，讓議員在會上提問，只會浪費官員時間留在議會內，但又明白議員係要提問，建制派都好多問題，不過可以容後再跟進，現時失業率及開工不足數字高企，理應率先解決。

石又講到，不少失業人士都留意緊直播，議員同政府應為呢批人帶來希望，帶領香港走出黑洞，而唔係浪費時間；加上早前普及社區檢測計劃中僅少數人被證實確診，可見香港只有好少問題，證明仲係十分安全，希望政府唔好再船頭驚鬼、船尾驚賊。

議員何君堯就對政府政策表示支持，又促請政府官員唔使驚反對派，千萬唔好「鵪鶉」，仲話班民主派經過一輪矯扭造作之後，最後都會悉數延任議會，繼續搞破壞，好似今次財委會，都係借題發揮，又唔提出良方，根本無心拯救水深火熱之中嘅香港人，攬抄就係佢哋唯一目的，仲話當初政府可以取消佢哋資格(DQ)而唔DQ，慨嘆係放虎歸山，後患無窮。

此外，會上大部分議員都非常關注愈來愈嚴峻嘅失業問題，要求政府盡快諗辦法解決，例如設立失業援助金等；當問及再次全民派錢嘅可能性，政府就講到明無錢，無意推第三輪保就業計劃，全民派錢同樣都無可能；有議員仲形容抗疫基金係「贖罪基金」，批評政府在防疫措施上有失誤，導致過百人死亡，要求政府向死者致歉。張建宗就話，對於不少長者在疫情中不幸離世，他感到難過，向離世者的家人致以深切慰問。