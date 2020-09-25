食環街市員工及食肆負責人等　明起可登記做免費檢測

新冠肺炎疫情未止，為配合政府為較高風險群組進行病毒檢測，食物環境衞生署今日(25日)宣布，食肆負責人、食環署轄下街市攤檔從業員及駐場人員和小販持牌人，由明日(26日)至10月15日期間，可透過食環署網站登記安排檢測服務；至於其他非食環署管理街市，包括房委會、領展及其他私營街市的檔戶則毋須登記，檢測承辦商Prenetics Limited會直接聯絡。有關承辦商會由10月1日開始提供檢測服務。

署方續指，在上次檢測計劃期間，因應《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》的指示下關閉而難以接觸到的酒吧/酒館和卡拉OK，以及因獲衞生防護中心派發樣本瓶而毋須經該檢測計劃重複檢測的食肆，將成為檢測承辦商在初期(即10月1日開始的長假期)首要接觸的對象。

為維持重要服務的正常運作，食環署現時每星期均會為所有上水屠房從業員進行重複檢測。而基於風險考慮，署方會為高接觸群組提供自願性質的免費病毒檢測服務，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂員工、街市攤檔從業員及駐場人員，以及小販持牌人和登記助手。