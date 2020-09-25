政Whats噏：加入官場改主張　何啟明撐政府拒設失業金

成日都話制度內改革唔容易，仲可能隨時畀制度改變返自己。依家跨黨派都倡議政府要設立失業援助金，勞工及福利局副局長何啟明，認同政府話失業金制度不可行嘅立場，同佢過往擔任勞工界議員嘅主張真係好唔同，莫非何啟明真係已經畀政府同化，忘記咗初心？

尋日政府要向立法會財務委員會申請第3輪抗疫基金撥款，所以何啟明都有同一班司局長一齊落議會。對於政府堅決拒絕設立失業金制度，曾積極爭取設立失業金嘅何啟明，竟然都話諒解政府唔做嘅原因，指如果真係設立，本港失業率有可能長期維持喺4%-5%。佢又擔心失業金制度會削弱勞動力市場，對天然資源貧乏嘅香港而言，恐怕會對經濟增長構成不良影響。乍聽之下，不禁令人諗起嗰句歌詞「是我們改變了世界、還是世界改變了我和你」。

咁做唔到失業金，政府又可唔可以再優化吓依家綜援制度下嘅失業支援計劃，畀多啲人成功申請到啊？何啟明就話，勞福局內部都有傾過，但最後都係放棄咗，不過佢就冇透露原因啦。至於仲有乜嘢措施可以幫水深火熱嘅基層市民，佢只係話自己每日都會睇剪報吸收下有乜嘢新建議，話希望大家集思廣益喎。睇嚟何啟明入咗政府之後，好似忘記咗仲可以落區聽民意喎。