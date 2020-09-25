法律界續反駁馬道立言論　批迴避市民對司法的質疑

終審法院首席法官馬道立日前發聲明回應社會上對法官量刑不公、爭議判詞等批評，稱法庭雖然可被批評，但須有理有據，亦不支持設立量刑委員會。連日來法律界人士反駁馬道立的言論，批評他搬字過紙，引述大量法律條文，完全迴避市民現時對司法的質疑，拒絕評論法官有否恰當履行職務。

退休裁判官黃汝榮批評，馬道立於聲明中引述一大堆法律條文，但社會質疑部分法官按個人立場判案，認為馬道立沒有回應有否與被投訴的法官討論事件。黃又質疑聲明的弦外之音是指法官不用害怕被批評，亦毋須承擔任何法律後果。黃指市民對司法存質疑是「冰凍三尺，非一日之寒」，指出司法機關領導層很有問題，認為有關方面需要站出來與市民討論，惟馬道立似乎已排除這個討論空間。

身兼大律師的議員梁美芬稱，馬道立的聲明過於理論性，並未有處理真正的問題。她認為，早前有3名匿名法官公開支持反修例活動，但馬道立未有公開發聲明與其「割席」；而法官郭偉健的判詞惹爭議，馬道立亦在聲明中迴避。梁質疑此舉損害公眾觀感，認為馬道立需審慎考慮市民的信心問題。

對於設立量刑委員會，梁指不會強求，反而指市民對法官言行等投訴機制才急需矯正，認為投訴法官的機制欠缺透明度，部分法官被批評後只是調職了事，難免令人質疑對待不一、並無獎罰分明，故公眾亦難以信服。

律師黃英豪亦批評，馬道立的聲明只是說「阿媽係女人」的法律大原則，認為他應為已完成的案件提出觀察及回應，並不存在干預審訊。此外，黃英豪認為馬道立沒有做好首席法官的工作，以獨立審訊為由，沒有為年輕法官提供指導。