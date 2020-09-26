男子疑夜盜內衣褲　東窗事發束手就擒

葵涌油麻磡路油麻磡村一間村屋，今日(26日)凌晨一時許，警方接獲一名男村民報案，指於上址截停一名年約30歲可疑男子，懷疑他偷取村民晾掛在屋外的內衣褲。警方接報到場，調查後將該名涉案男子拘捕帶署。疑犯報稱與村民糾纏期間眼部受傷，需由救護車送院治理。

有村民表示，約於兩年前6月期間，已有女村民發現其晾掛在屋外的胸圍內褲不翼而飛，繼而在去年7月再有內衣疑遭賊人偷走；及至近月賊人更變本加厲，連小朋友穿着的內褲亦成為獵物，並有村內閉路電視拍下賊人犯案過程。根據拍下的片段，案中賊人的衣着、容貌及身形相似，相信為同一人；而狡賊落手前先扮作過路人，路過時四處張望一番，未幾折返，並「企定定」如挑選衣物，揀定後隨即將內衣扯下施然離去。

至今日凌晨時分，一名村民在家中觀看電視，透過監察鏡頭，發現一名男子在村內徘徊，行藏閃縮，其身形與早前偷內衣的賊人十分相近，隨即通知其他村民前往了解，並截獲疑人；有人求情表示：「唔好報警呀！」又稱「我有袋嘢。」

其後警員接報到場，在疑人身上搜出一袋懷疑毒品及吸食工具，以涉嫌遊蕩、藏毒及藏有工具可作吸食毒品用途將該名男子拘捕，他報稱被村民截停糾纏期間眼部受傷，及後由救護員送院治理。