Dr.東：膽固醇偏高徵狀不明顯　注意運動飲食防「隱形殺手」

都市人食不定時，又愛大魚大肉，高膽固醇容易伴隨而來。有心臟科專科醫生表示，膽固醇過高是常見問題，存在於每個年齡層當中，主要由飲食、少運動以及家族性因素引起，又稱膽固醇偏高時可以毫無症狀，卻有機會引起心肌梗塞及中風等致命危機，隨時成為難以察覺的「隱形殺手」，不少人在出現中風等問題方知膽固醇過高，建議市民平時保持良好運動習慣，多吃天然食物及減少進食加工製品。

身為香港心臟專科學院會董的心臟專科醫生黃志遠表示，膽固醇是血脂的一種，是身體必須有的成分，可幫助吸收維他命，當中又分好膽固醇及壞膽固醇，好膽固醇可擔當「清道夫」角色，把血液中不好的油脂帶到肝臟後新陳代謝；而壞膽固醇過多則會在血管內壁形成蠟質的粥樣斑塊，堵塞血管，或會有心絞痛等病症，「好似水喉長期有油漬堵塞」，一旦遇刺激令其壁膜破裂，就會吸引血球及血小板粘在血管形有新血塊，積聚下來會導致急性血管堵塞，若情況發生在心臟則是急性心臟病發，嚴重則會猝死。

他引述文獻研究指，亞太區人士常有膽固醇過高的情況，各個年齡層，包括年輕人均會發生。他指出，壞膽固醇超標標準因人而異，視乎他的年齡、病史及其心血疾病風險等。他又稱，除了常食高油、高糖及高鹽等食品的人有機會膽固醇超標外，而因人體膽固醇有六、七成是由肝臟生產，部分人或因家族遺傳令肝臟生產較多壞膽固醇，故不論肥瘦的人均可能有膽固醇問題。

黃續稱，由於人體對膽固醇無太大感覺，超標也不會有明顯徵狀，經常引發其他病症時方知有膽固醇問題，比高血壓、糖尿病等更像「隱形殺手」。當被查出膽固醇超標時，醫生會建議患者戒口及做運動等，但若情況嚴重或其患病風險較高，則會用藥物控制。

至於坊間一直流傳食麥皮等有效防止膽固醇過高情況，他解釋，麥皮有水融性纖維，理論上對控制膽固醇有幫助，惟世間並無「急救食品」，最重要是平日多進食低糖、低鹽、低脂及高纖維的天然食物，避免吃加工製品，吸取太多反式脂肪等。

為響應下周二(29日)世界心臟日，東網與香港心臟專科學院合作，連續4天推出心臟系列報道，分享日常得護心臟知識。