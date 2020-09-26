羅致光承認「保就業」保不住所有僱員飯碗　但有其作用

政府先後推出兩期保就業計劃，勞工及福利局長羅致光出席電台節目時表示，保就業計劃並不能保到所有僱員的「飯碗」，本港7、8月整體市道雖比2003年沙士高峰期時差，但7月份的就業人數較4月多5萬人，而8月的數字仍在上升，強調需客觀地看數據，認為保就業計劃有其作用，保得住部分僱員，相信市場上亦新增很多職位；若沒有推出此計劃，僱員放無薪假的情況會更嚴重。

至於推出第2期保就業計劃時，政府要求2大超市百佳和惠康若申領補貼要幫助弱勢社群。羅指出，政府並無要求超市舉辦大抽獎，形容有議員冤枉他，他又認為抽獎會令回饋的程度打折扣，但若兩大超市能夠將一半保就業資助回饋市民，政府就有責任檢視。

他續指，有不少獲第一期保就業計劃資助的僱主，最近利潤回升，若政府只支援沒有利潤的企業，第二期保就業計劃或要延至今年11月才能接受申請，故政府以簡單快捷及不判斷企業受影響程度的方式支援。

另外，低收入新移民可於明(27日)起申請由關愛基金派發的1萬港元現金，羅致光再解釋選用中銀協助推行安排的原因，指邀請所有儲蓄及零售銀行幫忙，意味需在短時間內同步處理一套系統，認為是較複雜和費時，而投標程序亦涉及3至6個月，故決定交由中銀負責。