旅遊業倡禁聚令放寬至30人 資助每名港人$500參與本地遊

新冠肺炎疫情重創香港各行各業，香港旅行社東主協會會長葉慶寧今早(26日)在電台節目表示，疫情下旅遊業界的情況最嚴峻，旅行社零收入，即使得到政府支援亦遠不足夠，希望政府能放寬禁聚令，讓業界舉辦本地遊。

葉指，早前聯同業界代表與食物及衞生局局長陳肇始會面，建議政府放寬禁聚令至30人，讓業界用旅遊巴接載市民舉辦本地遊，而業界會做足防疫措施。他亦希望政府能資助本地遊活動，向每名本地旅客提供500港元資助，不設上限。葉又建議，當局在關口提供快速檢測，盡快恢復通關。

而現場演出及製作行業協會聯席主席何麗全稱，自去年11月至今，紅館並無舉辦過演唱會，最後一場演唱會已於今年1月在麥花臣場館舉行。他形容現在業界人士沒生計可言，大多屬於「炒散」，沒強積金供款，不能受惠於保就業計劃。

何又說，雖然政府早前宣布重開場地予業界演出，但只容許一半的觀眾入座率，指如舉辦演唱會不足8成入座率，就不能回本，形容措施「離地」，希望政府可借出場地，予業界舉行網上音樂會。

另外，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，業界從業員多是自由工作者，疫情下很多人已失業8至9個月，指業界正處水深火熱。對於政府提供的7500港元一次性資助，他估計業界超過10萬名自僱人士中，只有約4萬人受惠，批評政府對業界支援一直不足夠。